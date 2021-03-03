Дэвис и Смолкин выступали в финале юниорского Кубка России с прицелом на взрослый сезон

"Юниорского чемпионата мира, к сожалению, в этом году не будет, поэтому сейчас Диана и Глеб выступали уже с прицелом на то, что на следующий сезон им выходить на взрослый уровень, - рассказал Шпильбанд. - Этот старт стал для них тренировочным перед переходом на следующий этап. И катались они уже по-взрослому, это отметили многие специалисты".

Комментируя новую программу спортсменов, Шпильбанд отметил: "Мулен Руж" - это замечательная музыка, и ребята очень хотели именно танго, а танго я люблю. И так уж получилось, что я еще не делал программу под эту музыку, хотя ее брали многие спортсмены. Мы попытались сделать ее в своем ключе - в первой части это настоящее аргентинское танго, эмоциональное, со своей историей. В целом, мне кажется, программа получилась хорошая, и это заявка на следующий год".

В межсезонье дуэту пришлось перебороть немало сложностей, в первую очередь связанных с переломом ноги у Дэвис. "Сезон был сложным, ребятам не удалось выступить раньше из-за известных причин - все лето заняло восстановление после травмы. Потом мы не могли начать работу, так как катки были закрыты из-за пандемии - это было проблемой для всех спортсменов, и для них в том числе. Я рад, что в этой ситуации они смогли подготовиться и достойно выступить в финале Кубка России", - подчеркнул тренер.

Как сообщил Шпильбанд, сейчас Дэвис и Смолкину предстоит выступить в нескольких шоу. После чего спортсмены продолжат тренировки в США.