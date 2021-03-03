Чернышенко: уход из жизни Розанова является серьезной потерей для спортивной журналистики

Розанов умер в среду на 60-м году жизни. В январе 2019 года у комментатора был диагностирован рак.

"Профессиональная жизнь Юрия Розанова начиналась с науки, работал в НИИ. Но в какой-то момент все круто изменилось, и мы узнали прекрасного спортивного комментатора, радиоведущего со своей манерой подачи материала и ведения трансляций, - сказал Чернышенко. - Его голос болельщики узнавали с первых минут. Он умел увлекательно и точно передать настрой спортсменов и ход любой игры".

"Сегодняшний успех и заслуженный авторитет среди спортивного сообщества семейства каналов "Матч ТВ" - во многом заслуга Юрия Альбертовича. Он одним из первых в 2015 году активно включился в их развитие и продвижение после подписания президентом соответствующего указа. Уход Юрия Альбертовича - это серьезная потеря для спортивной журналистики. Соболезнования родным и близким", - добавил он.

Чернышенко с 2015 по 2020 год был генеральным директором компании "Газпром-медиа", в структуру которой входят каналы субхолдинга "Матч!".