{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Чернышенко: уход из жизни Розанова является серьезной потерей для спортивной журналистики

Вице-премьер РФ отметил, что комментатор умел увлекательно и точно передать настрой спортсменов и ход любой игры
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Смерть комментатора Юрия Розанова стала серьезной потерей для спортивной журналистики. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Розанов умер в среду на 60-м году жизни. В январе 2019 года у комментатора был диагностирован рак.

На эту тему
"Умел разговаривать со зрителем". Соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

"Профессиональная жизнь Юрия Розанова начиналась с науки, работал в НИИ. Но в какой-то момент все круто изменилось, и мы узнали прекрасного спортивного комментатора, радиоведущего со своей манерой подачи материала и ведения трансляций, - сказал Чернышенко. - Его голос болельщики узнавали с первых минут. Он умел увлекательно и точно передать настрой спортсменов и ход любой игры".

"Сегодняшний успех и заслуженный авторитет среди спортивного сообщества семейства каналов "Матч ТВ" - во многом заслуга Юрия Альбертовича. Он одним из первых в 2015 году активно включился в их развитие и продвижение после подписания президентом соответствующего указа. Уход Юрия Альбертовича - это серьезная потеря для спортивной журналистики. Соболезнования родным и близким", - добавил он.

Чернышенко с 2015 по 2020 год был генеральным директором компании "Газпром-медиа", в структуру которой входят каналы субхолдинга "Матч!".

Теги
Российский футбол
Футбол в Италии
Вратарь "Милана" Доннарумма может перейти в "Челси" на правах свободного агента
Контракт игрока с итальянским клубом истекает летом
Читать полностью