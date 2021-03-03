СМИ: футболист "Краснодара" Берг летом перейдет в "Гётеборг"

ТАСС, 3 марта. Нападающий российского футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг перейдет летом в шведский "Гётеборг" на правах свободного агента. Об этом сообщает газета Sportbladet .

"Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Загребский занавес. "Краснодар" на выезде проиграл "Динамо" и вылетел из Лиги Европы

Нынешний контракт шведского футболиста с "Краснодаром" действует до июня 2021 года.

По информации издания, руководство "Гётеборга" и 34-летний Берг достигли окончательной договоренности о подписании контракта на 2,5 года.

Берг выступает за "Краснодар" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи. Краснодарский клуб с 31 очком после 20 туров занимает восьмое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге.