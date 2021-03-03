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ATP

Андрей Рублев обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин победил двукратного олимпийского чемпиона со счетом 7:5, 6:2
Андрей Рублев AP Photo/Peter Dejong
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 3 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Роттердаме.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером и занимающего восьмое место в мировом рейтинге ATP. Маррей идет на 123-й строчке рейтинга, он попал на турнир через специальное приглашение (wild card). В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары между шестым сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Жереми Шарди.

На счету 33-летнего Маррея победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). Он завоевал 46 титулов ATP. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнования составляет $980 580.

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