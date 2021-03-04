Махачев заявил, что готов завершить карьеру Тони Фергюсона

"Думаю, что Хабиб [Нурмагомедов] был бы рад, - сказал Махачев. - Да и Тони бы уже успокоился, если бы я у него выиграл. Точно бы успокоился"

"Скажут, что бью стариков? Еще год назад Тони не был стариком, когда он у всех выигрывал и был на серии побед. Разве мог он за год постареть?", - добавил собеседник агентства.

Махачев является членом команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Ближайший бой он проведет на турнире UFC 259 против американца Дрю Добера. 37-летний Фергюсон является бывшим "временным" чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.