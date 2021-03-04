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ММА

Махачев заявил, что готов завершить карьеру Тони Фергюсона

Российский боец заявил, что не считает американца стариком

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 4 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев готов завершить карьеру американца Тони Фергюсона. Об этом он заявил ТАСС.

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"Думаю, что Хабиб [Нурмагомедов] был бы рад, - сказал Махачев. - Да и Тони бы уже успокоился, если бы я у него выиграл. Точно бы успокоился"

"Скажут, что бью стариков? Еще год назад Тони не был стариком, когда он у всех выигрывал и был на серии побед. Разве мог он за год постареть?", - добавил собеседник агентства.

Махачев является членом команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Ближайший бой он проведет на турнире UFC 259 против американца Дрю Добера. 37-летний Фергюсон является бывшим "временным" чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел пять поражений.

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