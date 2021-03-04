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Футбол в Испании

Футболист "Барселоны" Пике получил травму колена

Сроки восстановления защитника не сообщаются

ТАСС, 4 марта. Защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике получил растяжение внутренней боковой связки правого колена в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Севильи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Сроки восстановления игрока не сообщаются. Пике в матче с "Севильей" (3:0) отметился голом.

Защитник восстанавливался от растяжения внутренней боковой связки и частичной травмы передней крестообразной связки правого колена с ноября 2020 года, впервые сыграв 16 февраля в домашней игре Лиги чемпионов против ПСЖ (1:4). Ответная встреча запланирована на 10 марта в Париже. В ближайшем матче чемпионата Испании каталонский клуб 6 марта сыграет на выезде с "Осасуной".

Пике 34 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, забив два мяча и получив две желтые и одну красную карточки. "Барселона" с 53 очками после 25 игра занимает второе место в чемпионате Испании.

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