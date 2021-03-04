Журналисты из России должны пройти 14-дневный карантин для работы на матче в Словакии

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители российских СМИ для работы на матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными Словакии и России должны пройти 14-дневный карантин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Словацкого футбольного союза.

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Матч между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве на стадионе Антона Малатинского. Как сообщили ТАСС в четверг, игра пройдет при пустых трибунах. Эта встреча станет третьей для команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова в 2021 году, до этого российская команда сыграет со сборными Мальты и Словении 24 и 27 марта. Игры пройдут на Национальном стадионе в мальтийской деревне Та-Кали и на стадионе "Фишт" в Сочи соответственно. "Если представители российских СМИ хотят поехать в Словакию, у них должен быть отрицательный результат теста на COVID-19. Также они должны пройти 14-дневный карантин - он обязателен для всех, кто приезжает в Словакию. Мы можем получить специальное освобождение от карантина со стороны нашего правительства только для команды (игроков и официальных лиц - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе Словацкого футбольного союза, отметив, что для представителей СМИ, у которых есть антитела, или тех, кто вакцинировался от коронавируса, исключений не будет. В отборочном турнире сборная России, помимо матчей с командами Мальты, Словении и Словакии, сыграет против хорватов и киприотов. Следующие после мартовских игр в рамках отбора на мировое первенство в Катаре запланированы на сентябрь 2021 года. Российская команда встретится со сборными Хорватии (1 сентября, дома), Кипра (4 сентября, на выезде) и Мальты (7 сентября, дома).

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Всего в отборочном турнире к чемпионату мира - 2022 примут участие рекордные 55 сборных Европы. Они разбиты на 10 групп. В каждой группе команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки. Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ситуация с коронавирусом в Словакии Правительство Словакии 28 февраля на внеочередном заседании приняло решение обязать жителей республики носить в общественных помещениях респираторы, обеспечивающие повышенную степень защиты от заражения коронавирусом по сравнению с медицинскими масками, сообщает телеканал TA3. С 3 марта в стране вступил в силу комендантский час - с 20:00 до 01:00 по местному времени. Одновременно власти запретят гражданам с 05:00 до 20:00 покидать жилища без уважительных причин, к которым относятся поездки на работу, походы к врачам или за продуктами питания и другими товарами первой необходимости. При этом жителям следует иметь с собой документы: например, справки от работодателей или, в случае похода в ближайшие от домов магазины, удостоверения личности с указанием места жительства; свободное передвижение по стране разрешено лишь с 01:00 до 05:00.

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