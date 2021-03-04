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КХЛ

Хоккейный арбитр Иванов госпитализирован, его состояние стабильно

Обследование, проведенное на арене, исключило ряд острых заболеваний
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Упавший на лед по ходу матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом" линейный арбитр Юрий Иванов госпитализирован, его состояние на данный момент остается стабильным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

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По ходу третьего периода встречи в Балашихе Иванов подъехал к скамейке запасных "Авангарда" и упал, потеряв сознание. Арбитр покинул лед на носилках после оказания медицинской помощи.

"Состояние арбитра Юрия Иванова стабильное, экстренного медицинского вмешательства не требуется. Обследование, проведенное на арене, исключило ряд острых заболеваний. Сейчас он по настоянию медицинского управления КХЛ направлен в больницу для прохождения дополнительного обследования в условиях стационара", - сообщили в пресс-службе лиги.

Встреча между "Авангардом" и "Автомобилистом" завершилась победой хозяев со счетом 5:4. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Авангарда". Третий матч противостояния пройдет 6 марта в Екатеринбурге.

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