Президент UFC заявил, что верит в возвращение Хабиба Нурмагомедова

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт все еще верит в возвращение Хабиба Нурмагомедова. Об этом Уайт заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

"В легком весе с девятой по первую позиции рейтинга много потенциально отличных боев, которые нужно сделать, - сказал Уайт. - Давайте пока подождем, посмотрим, как некоторые из этих боев сложатся, и тогда будет ясно, кто подерется за титул. Если Хабиб будет заинтересован, он примет бой. Вы же слышали, он сказал: "Оставьте меня в покое. Не задавайте вопросов".

"Думаю, шанс на его возвращение еще есть. Так я вижу ситуацию, дверь для него еще открыта", - добавил глава UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре прошлого года, однако по-прежнему владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.