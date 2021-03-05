"Спартак" не обсуждал с Тедеско условия нового контракта из-за позиции тренера

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Спартак" не обсуждало условия нового контракта с главным тренером Доменико Тедеско из-за позиции специалиста. Об этом ТАСС заявил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Ранее портал Metaratings сообщил, что Тедеско был готов подписать новый контракт с клубом, если его зарплата будет увеличена с €1,5 млн до €2,5 млн за сезон.

"Из-за позиции Доменико Тедеско стороны не дошли до обсуждения деталей возможного нового контракта. Информация не соответствует действительности", - сказал Фетисов.

В декабре 2020 года после поражения от "Зенита" в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) 35-летний специалист из Германии заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом. Он отметил, что решение было принято из-за ситуации с коронавирусом на его родине и желанием быть с семьей.

"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России после 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет семь очков. В 21-м туре красно-белые 7 марта в Москве примут идущий седьмым "Краснодар", в активе которого 31 очко.