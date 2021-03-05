Российские лыжники заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в эстафете 4x10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе.

Мышки и ласточки не подвели. Российские лыжницы впервые за 16 лет взяли серебро в эстафете

В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Победителями гонки стали норвежцы, третье место заняла сборная Франции.

Россияне никогда не выигрывали эстафету на чемпионате мира. На счету сборной СССР две победы (1970, 1982). Чаще других золотые медали в этой дисциплине завоевывала команда Норвегии (17 раз), победная серия лыжников из этой страны длится с 2001 года. Пять раз эстафету выигрывали шведы, по разу - представители Австрии, Финляндии и Германской Демократической Республики. На чемпионате мира 2019 года, проходившем в австрийском Зефельде, россияне также заняли второе место (Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов).

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе одиннадцать золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - австрийцы (2-0-2). Россияне занимают четвертое место (1-2-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира продолжится в субботу женской гонкой с общего старта на 30 км классическим стилем. Завершится турнир 7 марта мужским марафоном на 50 км.