Российский теннисист Хачанов уступил Циципасу в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу 22-летнего грека, посеянного на турнире под вторым номером. В полуфинале он сыграет с победителем встречи между французом Жереми Шарди и россиянином Андреем Рублевым, имеющим четвертый номер посева.

Циципас занимает шестое место в мировом рейтинге и является победителем пяти турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема являются полуфиналы Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2020). Хачанову 24 года, он занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнований составляет $980 тыс.