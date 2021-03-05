{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов рассказал, что ему помешало обойти Клебо в борьбе за золото эстафеты

Россиянин по ходу гонки сумел устранить 30-секундное отставание от Клебо, но затем позволил сопернику оторваться
Йоханнес Клебо и Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо и Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Александр Большунов считает, что допустил тактическую ошибку в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на заключительном отрезке эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал журналистам после гонки.

На эту тему
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на чемпионате мира

Большунов бежал четвертый, заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться.

"Мой проигрыш был, когда я его пропустил с правой стороны, - сказал Большунов. - Я думал, что на спуске он будет обкатывать слева, а он это сделал справа. В этом была моя ошибка - я перед последним подъемом пустил его вперед".

Клебо считается лучшим финишером в мире. Большунов отметил, что по ходу дистанции пробовал несколько раз от него оторваться, чтобы создать задел перед финишем. "Но он не тот спортсмен, которого на 10 километрах, стартовав сзади, можно догнать и после убежать от него", - сказал он.

В составе российской команды также бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

Теги
Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Лыжник Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира
По ходу своего этапа спортсмен опустился с первого на шестое место
Читать полностью