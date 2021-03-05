Андрей Рублев обыграл Шарди и вышел в полуфинал турнира ATP в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером и занимающего восьмое место в мировом рейтинге ATP. Шарди идет на 64-й строчке рейтинга, он попал на турнир через квалификацию. В полуфинале Рублев сыграет со вторым сеяным греком Стефаносом Циципасом, ранее в пятницу победившим россиянина Карена Хачанова.

Рублев завоевал семь титулов под эгидой ATP. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). На счету 34-летнего Шарди победа на одном турнире ATP, а его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2013).

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнования составляет $980 580.