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КХЛ

Майоров: "Спартак" еще может удивить ЦСКА в плей-офф КХЛ

По мнению двукратного олимпийского чемпиона, красно-белые допустили слишком много простых ошибок во втором матче серии
Борис Майоров Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Борис Майоров
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" еще могут удивить ЦСКА в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

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В пятницу "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 1:5 во второй игре четвертьфинала Западной конференции. Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2-0.

"Спартак" еще может удивить и преподнести неожиданности, в спорте всякое бывает. Сегодня армейцы были помощнее и не допускали явных простых ошибок, таких, какие сделал "Спартак". Где-то недоработали отскоки, при четвертой шайбе потеря в средней зоне, контратаки. У ворот ЦСКА таких ситуаций практически не было", - отметил Майоров.

"Вообще ЦСКА выглядит свежее, они чуть быстрее, чуть мощнее. Вообще в плей-офф идет борьба не на жизнь, а на смерть. Очень много удалений, но судьи могли бы удалять и в два раза больше. Постоянные толчки на борт, удары исподтишка, я не знаю, куда мы идем", - добавил собеседник агентства.

Третий матч серии состоится 7 марта.

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