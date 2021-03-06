Бородавко: российские лыжницы выступили на чемпионате мира на твердую четверку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по лыжным гонкам может занести себе в актив выступление на чемпионате мира 2021 года. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер российской команды Юрий Бородавко.

Лыжница Йохауг сравнялась с Вяльбе по количеству золотых наград на чемпионатах мира

В субботу прошла гонка на 30 км, которая стала заключительной в женской части чемпионата мира в германском Оберстдорфе. Российские лыжницы на мировом первенстве завоевали серебряную медаль в эстафете.

"Девчонки отработали на твердую четверку. Еще года два-три назад мы бы были очень рады таким местам, а сейчас воспринимаем это как норму и даже чуть-чуть как неудачу. Прогресс есть, но не все сразу. Были яркие гонки, в командном спринте был реальный шанс на медаль", - отметил Бородавко.

"Считаю, что этот чемпионат мира можно занести в актив. Татьяна Сорина перед чемпионатом мира получила травмы и не могла тренироваться в полную силу. Наталья Непряева тоже после травмы руки не смогла выйти на оптимальную форму. Поэтому результаты довольно неплохие", - добавил тренер сборной России.

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужской гонкой на 50 километров.