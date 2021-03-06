Турнир UFC 259 с участием Яна пройдет без зрителей

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 6 марта. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием чемпиона организации Петра Яна пройдет в Лас-Вегасе без зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Соревнования пройдут на арене Apex в Лас-Вегасе. Зрители на них не будут допущены, также будет ограничено место для работающих на турнире представителей СМИ.

В преддверии турнира все участники проходят дополнительный карантин, после которого их уже допустят на арену для участия в мероприятии.

Также внутри арены организаторы зонировали пространство для соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в том числе социальной дистанции.

В турнире примут участие чемпион UFC Петр Ян, который встретится с американцем Алджамейном Стерлингом, и Ислам Махачев, соперником которого будет американский боец Дрю Добер.

Еще один представитель России - Аскар Аскаров - проведет поединок с 36-летним Джозефом Бенавидесом.