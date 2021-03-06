Андрей Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером и занимающего восьмое место в мировом рейтинге ATP. Циципас идет на шестой строчке рейтинга, он имел второй номер посева. В финале Рублев сыграет с победителем встречи между хорватом Борной Чоричем и венгром Мартоном Фучовичем.

Рублев завоевал семь титулов под эгидой ATP. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017, 2020) и Открытого чемпионата Франции (2020). 22-летний Циципас занимает шестое место в мировом рейтинге и является победителем пяти турниров ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема являются полуфиналы Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2020).

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнования составляет $980 580.