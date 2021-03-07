Махачев: Ян вернет пояс чемпиона UFC в реванше со Стерлингом

В воскресенье Ян был дисквалифицирован в поединке со Стерлингом, прошедшем в Лас-Вегасе, из-за удара коленом в партере (когда хотя бы один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях) в четвертом раунде и расстался с титулом UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Перед этим поединком Махачев выиграл у американца Дою Добера болевым приемом в третьем раунде.

"Эта ситуация закрыла мою радость. Смотрел его бой и вижу, что Стерлинг сидит на коленях, - сказал Махачев. - И у меня в голове промелькнуло: только не бей, и Петр ударил".

"По бою было видно, что Петр весь бой контролировал. Перебивал во всех аспектах, в том числе в борьбе. Соперник снял пояс, значит, скоро Петру дадут реванш и он вернет его себе", - добавил он.

После поединка американский боец оставил пояс в клетке, не приняв его.

В активе 28-летнего Яна в смешанных единоборствах 15 побед и два поражения (прервалась серия из семи побед Яна в UFC). На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения.