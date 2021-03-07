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Футбол в России

Президент "Урала" считает, что матч с "Уфой" стал менее интересным после удаления

Игра завершилась со счетом 0:0, уфимцы играли в меньшинстве с 14-й минуты

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Уфой" мог сложиться интереснее, если бы не удаление в первом тайме. Такое мнение ТАСС высказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В воскресенье "Урал" дома сыграл с "Уфой" со счетом 0:0. Гости с 14-й минуты играли в меньшинстве после того, как с поля был удален полузащитник Парфе Бизоза.

"Если бы не удаление у "Уфы", игра была бы более интересной, - сказал Иванов. - Сопернику пришлось защищаться, он сыграл от обороны и взял очко, а мы, к сожалению, не сумели реализовать лишнего. По большому счету и моментов не создали".

"Уфа" здорово сыграла в обороне, они молодцы, а нам надо думать, все-таки больше часа играли в большинстве. Выводы после матча? Задавайте вопросы главному тренеру", - добавил Иванов.

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