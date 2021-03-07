"Динамо" обыграло "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

В матче не использовались офсайдные линии системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи со сложными погодными условиями.

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился - ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств "Тамбову", которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 36 очков. "Тамбов", который не может победить в чемпионате на протяжении 10 встреч (две ничьи, восемь поражений), с 13 очками располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 13 марта примет столичный "Спартак". "Тамбов" на следующий день сыграет дома с "Краснодаром".