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Футбол в России

"Динамо" обыграло "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло дома со счетом 2:0 "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Вячеслав Грулев (38-я минута) и Никола Моро (90, с пенальти).

В матче не использовались офсайдные линии системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи со сложными погодными условиями.

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"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился - ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств "Тамбову", которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 36 очков. "Тамбов", который не может победить в чемпионате на протяжении 10 встреч (две ничьи, восемь поражений), с 13 очками располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 13 марта примет столичный "Спартак". "Тамбов" на следующий день сыграет дома с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Сочи21107432-2237
4Динамо21113728-2236
5Спартак20105533-2335
6Ростов21104726-2234
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2094737-2131
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал20351217-3414
16Тамбов21341414-3413

 

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