"Динамо" обыграло "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло дома со счетом 2:0 "Тамбов" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Вячеслав Грулев (38-я минута) и Никола Моро (90, с пенальти).
В матче не использовались офсайдные линии системы видеоассистента рефери (VAR), которые не были откалиброваны в связи со сложными погодными условиями.
"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился - ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ. 25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств "Тамбову", которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав в 21 матче 36 очков. "Тамбов", который не может победить в чемпионате на протяжении 10 встреч (две ничьи, восемь поражений), с 13 очками располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 13 марта примет столичный "Спартак". "Тамбов" на следующий день сыграет дома с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|4
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|5
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-23
|35
|6
|Ростов
|21
|10
|4
|7
|26-22
|34
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|20
|9
|4
|7
|37-21
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|21
|8
|5
|8
|26-31
|29
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|21
|4
|11
|6
|18-25
|23
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13