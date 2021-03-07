Сборная России стала пятой в общем зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта. Соревнования в германском Оберстдорфе завершились в воскресенье.

Большунов стал вторым в лыжном марафоне на чемпионате мира после дисквалификации Клебо

Россияне завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду, все медали были добыты в лыжных гонках. Победу в скиатлоне на дистанции 30 км одержал Александр Большунов, серебряные медали в эстафете на счету мужской и женской сборных, еще одно серебро досталось Большунову по итогам марафона на 50 км после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо. Бронзовую медаль завоевала мужская сборная России в командном спринте.

Первое место в общем зачете заняла команда Норвегии (13 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых медалей), второе место - сборная Австрии (4-1-2), третье - команда Швеции (2-2-3).

На чемпионате мира 2019 года, который прошел в Австрии, сборная России также была пятой (0-5-3).

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России).

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2023 году в Словении.