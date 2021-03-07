Сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации лыжника Клебо

ТАСС, 7 марта. Сборная Норвегии по лыжным гонкам собирается подать апелляцию на решение организаторов чемпионата мира дисквалифицировать Йоханнеса Клебо, которую должна рассмотреть Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Об этом главный тренер команды Эйрик Мюр-Носсум рассказал каналу NRK .

Клебо признался, что ему будет нелегко смириться с дисквалификацией в марафоне

Ранее оргкомитет дисквалифицировал Клебо за столкновение на финише гонки на 50 км с Александром Большуновым, в результате чего у россиянина сломалась палка.

"Мы не согласны [с этим решением]. Мы можем подавать апелляцию в течение 48 часов, и это будет сделано. Йоханнес очень разочарован", - сказал тренер.

По итогам решения организаторов чемпионом мира стал норвежец Эмиль Иверсен, Большунов стал вторым.