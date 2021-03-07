Тренер Большунова заявил, что Клебо неспортивно лишил россиянина звания "короля лыж"

На финишной прямой гонки Большунов после контакта с Клебо в борьбе за первое место сломал палку, из-за чего финишировал третьим, пропустив вперед еще и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки российская сторона подала протест на действия Клебо, который был удовлетворен. В итоге норвежец был дисквалифицирован, победа досталась Иверсену, а Большунов завоевал серебряную медаль.

"Клебо отобрал у Александра звание "короля лыж" и чемпиона мира, сто процентов. Он не имел права вставать в этот коридор и мешать ему, он не должен был этого делать. Эмоции? Какие эмоции могут быть, когда отбирают звание чемпиона мира и "короля лыж"?" - сказал Бородавко.

"Невозможно было не удовлетворить протест, все было сделано четко по правилам, у них была безвыходная ситуация. К этому так долго шли, все было рядом, и в итоге спортсмена лишили заслуженного звания двукратного чемпиона мира и звания "короля лыж". Что думаю про Клебо? Что он нехороший человек", - добавил он.

Победа в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира открыла Большунову дорогу к титулу "короля лыж". Его удостаиваются спортсмены, которые на чемпионате мира или Олимпийских играх одерживают победы на дистанциях 30 и 50 км.