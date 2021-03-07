Спортдиректор "Тамбова" заявил, что ему не в чем упрекнуть игроков после матча с "Динамо"

МОСКВА, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Тамбова" не бросили играть во втором тайме матча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо", несмотря на то, что уступали в счете. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

В воскресенье "Динамо" выиграло со счетом 2:0, открыв счет на 38-й минуте.

"Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее появился рисунок, все стараются, упрекнуть никого не можем, - сказал Худяков. - Была пара неплохих моментов у чужих ворот. Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело".

"Физически тоже прибавляем. Чего нам не хватает? Время, время и еще раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше", - добавил он.

В следующем туре "Тамбов" 14 марта сыграет дома с "Краснодаром".