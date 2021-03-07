Чемпион UFC Стерлинг заявил, что предлагал отменить результат боя против Яна

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 7 марта./ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг предлагал UFC отменить результат боя против Петра Яна. Об этом говорится в заявлении Стерлинга, которое поступило в распоряжение ТАСС.
"Когда я находился в больнице, я сказал Дэйне Уайту, что нам нужно отмотать все назад, - сказал Стерлинг. - Я никогда не делал фейковых вещей в своей жизни, не собираюсь делать этого и сейчас. Я думал, что бой будет признан несостоявшимся. Я жду реванша против Яна, он оказался более серьезным соперником, чем я представлял".
Стерлинг стал чемпионом UFC в связи с дисквалификацией Яна за запрещенный удар коленом. Позднее американца доставили в больницу.