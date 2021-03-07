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Футбол в России

Первый гол Промеса после возвращения помог "Спартаку" разгромить "Краснодар" со счетом 6:1

Победа позволила красно-белым поняться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу
Защитник "Краснодара" Кайо и полузащитник "Спартака" Квинси Промес Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Защитник "Краснодара" Кайо и полузащитник "Спартака" Квинси Промес
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стартовал с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду.

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В составе столичного клуба голы забили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Квинси Промес (8), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекьель Понсе (75). У гостей отличился Юрий Газинский (56).

Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года. Для Промеса забитый мяч стал первым после возвращения в "Спартак". Полузащитник представлял красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале он перешел в "Спартак" из амстердамского "Аякса". Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря.

Шесть мячей краснодарцы пропустили впервые в истории. Команда проиграла с разницей в пять мячей в третий раз, последний из них - 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против швейцарского "Базеля" (0:5). "Спартак" во второй раз за сезон обыграл краснодарцев (первый матч - 3:1) и прервал серию из трех поражений в РПЛ. Последний раз "Краснодар" терпел разгромное поражение в чемпионате 18 ноября 2017 года, тогда клуб также уступил "Спартаку" (1:4).

Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место, набрав 31 очко.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 13 марта встретятся в гостях с московским "Динамо". "Краснодар" днем позже сыграет на выезде с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит20126245-1742
2ЦСКА21124537-1940
3Спартак21115539-2438
4Сочи21107432-2237
5Динамо21113728-2236
6Ростов21104726-2234
7Локомотив2094723-2531
8Краснодар2194838-2731
9Рубин2094726-2531
10Химки2185826-3129
11Ахмат2175920-2526
12Урал21411618-2523
13Ротор21461112-3118
14Уфа21351315-3314
15Арсенал20351217-3414
16Тамбов21341414-3413

 

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