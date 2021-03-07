Первый гол Промеса после возвращения помог "Спартаку" разгромить "Краснодар" со счетом 6:1

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стартовал с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове, о смерти которого стало известно в среду.
В составе столичного клуба голы забили Александр Соболев (2-я и 61-я минуты), Квинси Промес (8), Джордан Ларссон (63, 83) и Эсекьель Понсе (75). У гостей отличился Юрий Газинский (56).
Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года. Для Промеса забитый мяч стал первым после возвращения в "Спартак". Полузащитник представлял красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале он перешел в "Спартак" из амстердамского "Аякса". Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за трехматчевой дисквалификации, полученной за оскорбительный жест в адрес соперника в гостевом матче 18-го тура против "Сочи" (0:1), который прошел 12 декабря.
Шесть мячей краснодарцы пропустили впервые в истории. Команда проиграла с разницей в пять мячей в третий раз, последний из них - 19 сентября 2019 года в матче Лиги Европы против швейцарского "Базеля" (0:5). "Спартак" во второй раз за сезон обыграл краснодарцев (первый матч - 3:1) и прервал серию из трех поражений в РПЛ. Последний раз "Краснодар" терпел разгромное поражение в чемпионате 18 ноября 2017 года, тогда клуб также уступил "Спартаку" (1:4).
Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место, набрав 31 очко.
В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 13 марта встретятся в гостях с московским "Динамо". "Краснодар" днем позже сыграет на выезде с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|45-17
|42
|2
|ЦСКА
|21
|12
|4
|5
|37-19
|40
|3
|Спартак
|21
|11
|5
|5
|39-24
|38
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Динамо
|21
|11
|3
|7
|28-22
|36
|6
|Ростов
|21
|10
|4
|7
|26-22
|34
|7
|Локомотив
|20
|9
|4
|7
|23-25
|31
|8
|Краснодар
|21
|9
|4
|8
|38-27
|31
|9
|Рубин
|20
|9
|4
|7
|26-25
|31
|10
|Химки
|21
|8
|5
|8
|26-31
|29
|11
|Ахмат
|21
|7
|5
|9
|20-25
|26
|12
|Урал
|21
|4
|11
|6
|18-25
|23
|13
|Ротор
|21
|4
|6
|11
|12-31
|18
|14
|Уфа
|21
|3
|5
|13
|15-33
|14
|15
|Арсенал
|20
|3
|5
|12
|17-34
|14
|16
|Тамбов
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13