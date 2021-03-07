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Футбол в России

Федун назвал "Краснодар" комфортной командой для "Спартака"

В воскресенье красно-белые победили со счетом 6:1
Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун считает "Краснодар" комфортной командой для красно-белых. Такое мнение он высказал журналистам.

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В воскресенье "Спартак" на своем поле разгромил "Краснодар" со счетом 6:1. Встреча первого круга также завершилась победой московской команды - 3:1.

"Понятно, что ради таких моментов стоит заниматься футболом. "Краснодар" - комфортная для нас команда, играет и дает играть сопернику. Счет мог быть и 8:2, и 10:3. В футболе нужна удача, сегодня она была на нашей стороне", - сказал Федун.

"Наверное, это лучшая игра при Тедеско. Каждая игра оставляет эмоции, когда она прошла, а дальше стирается из памяти. Были какие-то хорошие игры, какие-то были не очень хорошие. С "Краснодаром" всегда играть интересно", - добавил владелец "Спартака".

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" идет восьмым, имея в активе 31 очко.

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