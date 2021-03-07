Федун считает, что Тедеско бесполезно убеждать оставаться в "Спартаке"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун считает, что бесполезно убеждать главного тренера команды Доменико Тедеско остаться на своем посту. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье московский "Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Если Тедеско принял решение, то его бесполезно переубеждать, - сказал Федун. - Пока задача закончить сезон так, чтобы играть в новом сезоне в Лиге чемпионов. Новый тренер? Давайте придержим интригу до мая".

Столичный клуб с 38 очками в 21 матче поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 13 марта встретятся в гостях с московским "Динамо".