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Футбол в России

Федун: "Спартаку" не нужно никого продавать ради финансового фейр-плей

Владелец клуба рассказал, что "Спартак" не выходил за рамки трансферного плана

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" не нуждается в продаже футболистов для соблюдения правил финансового фейр-плей. Об этом журналистам заявил владелец команды Леонид Федун.

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В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели полузащитника Квинси Промеса, сумма трансфера которого составила €8,5 млн, а также хавбека Йоррита Хендрикса (согласно порталу Transfermarkt - €500 тыс.). В то же время клуб продал форварда Александра Кокорина (€4,5 млн).

"У нас есть утвержденный трансферный план, мы по нему идем. Думаю, что та старая новая команда, которая вернулась, оценила все достоинства и недостатки, которые были раньше. Они пришли с энтузиазмом. В этом направлении будем действовать и за трансферный план выходить не будем", - сказал Федун.

"Нет, абсолютно", - ответил он на вопрос о возможной необходимости продажи игроков.

"Спартак" с 38 очками в 21 матче занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре клуб сыграет 13 марта в гостях со столичным "Динамо".

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