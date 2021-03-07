{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Федун назвал футболиста "Спартака" Соболева надеждой сборной России

В воскресенье нападающий забил два мяча в матче чемпионата России против "Краснодара"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев является старательным футболистом и надеждой сборной России. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

На эту тему
Первый гол Промеса после возвращения помог "Спартаку" разгромить "Краснодар" со счетом 6:1

Московский "Спартак" со счетом 6:1 в воскресенье обыграл "Краснодар" в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев отметился дублем в свой день рождения, нападающему исполнилось 24 года.

"Соболев - молодец, он растет, старается. Он очень амбициозный и здоровый парень. Дай бог, чтобы у него получилось. Это надежда сборной России", - сказал Федун.

"Как поздравил его с днем рождения? Поцеловал", - добавил Федун.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Футболист "Спартака" Айртон заявил, что команда ощущала давление из-за серии без побед
В воскресенье красно-белые победили впервые за пять матчей
Читать полностью