Футболист "Спартака" Айртон заявил, что команда ощущала давление из-за серии без побед

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" испытывали давление из-за того, что не могли победить с начала декабря 2020 года. Об этом журналистам заявил защитник красно-белых Айртон.

"Спартак" в воскресенье разгромил "Краснодар" со счетом 6:1 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи прервали серию из четырех поражений в официальных матчах во всех турнирах.

"Это был непростой период, было давление, - сказал Айртон. - Каждый раз мы готовились к игре только с одной целью - победить. Когда это не получается, приходится работать еще больше и исправлять ошибки. Сегодняшняя победа, безусловно, придала нам сил и уверенности в себе, чтобы продолжить гонку за титулом".

"Мы готовимся к любому сопернику только с целью победить, не смотря на его возраст, - отметил защитник "Спартака", отвечая на вопрос о том, какая победа над "Краснодаром" была проще - воскресная или октябрьская со счетом 3:1, когда в составе соперника было больше молодых игроков. - Это очень хорошая команда и я рад, что в обоих случаях удалось победить. Сейчас эта игра уже закончилась и нужно готовиться к следующему матчу".

В чемпионате России после победы над "Тамбовом" со счетом 5:1 5 декабря красно-белые поочередно проиграли "Сочи" (0:1), петербургскому "Зениту" (1:3) и казанскому "Рубину" (0:2), а в 1/8 финала Бетсити - Кубка России уступили московскому "Динамо" (0:2).

"Спартак" после 21 матча занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита", который провел на одну встречу меньше, составляет четыре очка. В 22-м туре красно-белые на выезде сыграют с московским "Динамо", матч состоится на "ВТБ-Арене" 13 марта.