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Футбол в России

Сергей Рыжиков покидает "Тамбов"

По словам Павла Худякова, 40-летний вратарь принял решение об уходе из клуба, чтобы больше времени проводить с семьей
Сергей Рыжиков Егор Алеев/ТАСС
Описание
Сергей Рыжиков
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Вратарь Сергей Рыжиков покинет футбольный клуб "Тамбов". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

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"Сергей действительно покидает "Тамбов", - сказал Худяков. - Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет, только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей, поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость, скорее всего, речь идет о завершении карьеры, еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде".

Рыжикову 40 лет, большую часть карьеры он провел в казанском "Рубине", в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), Суперкубка России (2010, 2012), играл в Лиге чемпионов. Также футболист выиграл Кубок России в составе московского "Локомотива" (2007). В "Тамбов" Рыжиков перешел в августе 2020 года, перед этим он выступал за самарские "Крылья Советов".

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году.

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