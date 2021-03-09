Сергей Рыжиков покидает "Тамбов"

"Сергей действительно покидает "Тамбов", - сказал Худяков. - Это немного неожиданно, но никаких подводных камней здесь нет, только что разговаривали с ним по телефону, поблагодарили друг друга за работу. Главная причина его ухода заключается в том, что он хочет больше времени проводить с семьей, поэтому можно сказать, что уходит по семейным обстоятельствам. Накопилась определенная физическая и моральная усталость, скорее всего, речь идет о завершении карьеры, еще раз скажу, что мы благодарны Сергею за то время, которое он был в команде".

Рыжикову 40 лет, большую часть карьеры он провел в казанском "Рубине", в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), Суперкубка России (2010, 2012), играл в Лиге чемпионов. Также футболист выиграл Кубок России в составе московского "Локомотива" (2007). В "Тамбов" Рыжиков перешел в августе 2020 года, перед этим он выступал за самарские "Крылья Советов".

"Тамбов" из-за финансовых проблем зимой мог сняться с чемпионата России. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля - за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году.