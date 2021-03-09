"Салават Юлаев" обыграл "Трактор" и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 9 марта. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:0 одержал победу над челябинским "Трактором" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске на арене "Трактор" в присутствии 5 630 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Тему Хартикайнен (35-я минута), Маркус Гранлунд (49) и Сакари Маннинен (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу уфимского клуба, который выиграл третий матч подряд. Сухая серия вратаря "Салавата Юлаева" Юхи Метсолы на данный момент составляет 136 минут 40 секунд. Финский голкипер выступает за уфимскую команду с сезона-2018/19, с 2015 по 2018 год он представлял хабаровский "Амур". Следующий матч пройдет в Уфе 11 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча и одержали по одной победе. В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2017/18 "Трактор" во втором раунде выиграл серию со счетом 4-3.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Салават Юлаев" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Уфы является обладателем Кубка Гагарина сезона-2010/11. "Трактор" четыре раза оставался за пределами зоны плей-офф (2010/11, 2013/14, 2015/16, 2019/20), высшим достижением челябинской команды является выход в финал Кубка Гагарина (2012/13).