В Федерации триатлона России заявили, что велотрасса в Крылатском будет развиваться

В декабре Арбитражный суд Москвы принял решение в пользу ООО "Медикал Эстейт", которое намерено построить паркинг на участке, примыкающем к трассе. Позже юрист Александр Попелюк, представляющий интересы компании "Лата-Трэк", которая является собственником велотрассы, сообщил ТАСС, что была подана апелляция на это решение.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Олимпийская велотрасса в Крылатском продолжит развиваться, многоэтажных зданий на ее территории не будет. Об этом на пресс-конференции заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

"Позиция Департамента спорта Москвы такова, что трасса будет развиваться, - сказала Шойгу. - Это будет большое легкоатлетическое ядро и база для триатлетов, проект будет развиваться. В настоящий момент идут суды для передачи этих земель городу. Насколько я знаю от коллег, которые частично являются собственниками этих территорий, единственный принятый и разрешенный вид использования этих земель - спорт, поэтому даже в случае передачи этих территорий городу туда не встанут многоэтажки, потому что они не могут нарушить федеральный закон по разрешенному виду использования данных территорий".

Согласно информации с официального сайта Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), "Лата-Трэк" является собственником велотрассы в Крылатском с 2002 года. Велодорога большей частью расположена на земельном участке ул. Крылатская, вл. 1, но из-за формирования границ в 2007 году при межевании земельного участка часть велодороги оказалась за пределами границ этого участка.

В 2017 году один из смежных земельных участков вместе с частью велодороги (перекресток возле малого кольца, начало финишной прямой) был передан в аренду ООО "Медикал Эстейт". Чтобы построить на этом участке паркинг, "Медикал Эстейт" планирует снести велодорогу.

Федерация велосипедного спорта России считает велотрассу в Крылатском частью олимпийского наследия и уникальным спортивным объектом, на котором тренируются как профессиональные гонщики, так и любители. По мнению ФВСР, эта велодорога важна как для спорта высших достижений, так и для массового спорта.