Курашов: фристайлистка Никитина в серьезной борьбе завоевала бронзу чемпионата мира

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Любовь Никитина выступила стабильно на чемпионате мира по фристайлу и в серьезной борьбе завоевала бронзовую награду в акробатике. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Победу на чемпионате мира одержала австралийка Лора Пил, второй стала американка Эшли Колдуэлл.

"Борьба была очень серьезная - и у девочек, и у мальчиков, - сказал Курашов. - Люба - молодец, выступила стабильно, финальный прыжок у нее был лучший по сравнению с двумя квалификациями. Но у нее были очень сильные конкурентки, которые исполнили тройные прыжки. Она сделала лучшее, что можно было сделать, и бронза чемпионата мира - это очень хорошо".