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Футбол в России

В список кандидатов на пост главного тренера "Спартака" войдет не более пяти специалистов

Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" рассмотрит список из не более чем пяти тренеров на замену немцу Доменико Тедеско. Об этом журналистам сообщил управляющий директор российской команды Евгений Мележиков.

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Ранее Тедеско заявил, что покинет клуб по окончании сезона. Владелец команды Леонид Федун позднее подтвердил, что немецкий специалист принял окончательное решение.

"Список большим быть не должен, потому что если он большой, то это непрофессионально. Мы должны подходить профессионально, и не больше пяти кандидатур в нем должно быть", - сказал Мележиков.

"Мы не просто формируем критерии, а уже подбираем главного тренера. Времени у нас не так много, надо готовиться заранее: подбирать кандидатуру, согласовывать ее, определяться с единственной кандидатурой и переходить к работе", - добавил он.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.

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Российский футболТедеско, Доменико
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