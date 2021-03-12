СМИ: агент Роналду провел переговоры с "Реалом"

ТАСС, 12 марта. Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Chiringuito TV .

По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш провел предварительные переговоры о возвращении 36-летнего игрока в клуб из Мадрида.

Ранее портал Daily Star сообщил, что после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. Зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет €31 млн в год. Руководство команды из Турина планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна и не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года. Также он играл за "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".