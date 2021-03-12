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Футбол в Испании

СМИ: агент Роналду провел переговоры с "Реалом"

Португальский футболист может летом покинуть туринский "Ювентус", за который он выступает с 2018 года
Криштиану Роналду EPA-EFE/ESTELA SILVA
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ESTELA SILVA

ТАСС, 12 марта. Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в испанский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

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По информации источника, агент футболиста Жорже Мендеш провел предварительные переговоры о возвращении 36-летнего игрока в клуб из Мадрида.

Ранее портал Daily Star сообщил, что после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. Зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет €31 млн в год. Руководство команды из Турина планирует разгрузить зарплатную ведомость во время летнего трансферного окна и не будет мешать переговорному процессу Роналду с другими клубами.

Роналду является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.  Также он играл за "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".

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Криштиану РоналдуФутбол в Испании
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