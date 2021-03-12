Лыжник Спицов возобновил тренировки после операции на руке и готовится к чемпионату России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лыжник Денис Спицов, успешно перенесший 6 марта операцию на сломанной руке, возобновил тренировки и готовится к участию в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Андрей Иванов.

Спицов сломал руку 1 марта во время тренировки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе. 24-летнему спортсмену диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. В субботу ему была сделана операция.

"Денис сейчас находится в Тюмени и уже возобновил восстановительные тренировки, это случилось на третий день после операции. Небольшие болевые ощущения еще присутствуют, но он уже взял палку в травмированную руку и потихоньку тренируется. Мы с ним находимся постоянно на связи, Денис готовится к чемпионату России и надеется выступить на этом турнире. Не во всех гонках, конечно, но хотя бы в двух видах", - сказал Иванов.

Спицов является бронзовым и двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионате мира в Оберстдорфе он не принял участия ни в одной гонке.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.