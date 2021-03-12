Совет Международной федерации хоккея пройдет в Москве 16-17 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следующее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) состоится в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.

"Совет IIHF будет в Москве", - сказал Третьяк. По информации ТАСС, заседание пройдет 16-17 марта.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что на ближайшем заседании совета организации будет обсуждаться вопрос использования других мелодий вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Гимн в честь победителей на чемпионате мира по хоккею исполняется после каждой игры.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна. 14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу". Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.