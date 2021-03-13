Футболист "Кристал Пэлас" Заа первым в АПЛ не преклонил колено перед матчем

ТАСС, 13 марта. Полузащитник футбольного клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа стал первым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ), не ставшим преклонять колено перед началом матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Перед началом игры 28-го тура против "Вест Бромвича" (1:0) в субботу Заа стоял, скрестив руки за спиной, в то время, как все остальные футболисты стояли на одном колене. Ранее ивуарийский спортсмен выступал против этой акции в рамках движения Black Lives Matters ("Жизни темнокожих имеют значение"). По его словам, эта акция никак не влияет на отношение к темнокожим.

Заа 28 лет, он является воспитанником "Кристал Пэлас", также он выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Кардифф Сити". В нынешнем сезоне на его счету 22 матча и девять голов. С 2016 года Заа является игроком сборной Кот-д'Ивуара, за которую провел 18 матчей и забил пять мячей.