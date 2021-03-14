Далалоян победил в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике

ПЕНЗА, 14 марта. /ТАСС/. Артур Далалоян завоевал золото чемпионата России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования завершились в Пензе.

Далалоян получил 14,883 балла. Второе место занял Мухаммаджон Якубов (14,333), третье - Дмитрий Ланкин (14,250).

В упражнениях на брусьях лучшим стал Владислав Поляшов (14,533). Серебряным призером стал Далалоян (14,266), бронзовым - Александр Карцев (13,9).

В упражнениях на перекладине победил Карцев (14,133). Вторым стал Алексей Ростов (14,066), третьим - Руслан Макаров (13,733).

Чемпионат России являлся отборочным этапом к чемпионату Европы, который состоится с 21 по 25 апреля в швейцарском Базеле.