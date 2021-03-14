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Летние олимпийские виды спорта

Российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры

Россияне одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште
© EPA/FILIP SINGER

ТАСС, 14 марта. Российские саблисты одержали победу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Будапеште. Турнир является квалификационным к Олимпийским играм в Токио.

В финале сборная России (Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Константин Лоханов и Вениамин Решетников) победила команду Германии со счетом 45:43. Бронзовые награды в активе хозяев турнира - венгров.

Победа позволила мужской сборной России по фехтованию на саблях отобраться на Олимпийские игры в Токио. Российские саблистки обеспечили себе участие в Олимпиаде в прошлом сезоне.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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