Мамедов заявил, что российские саблисты завоевали путевку на Олимпийские игры на кураже

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские саблисты на кураже одержали победу на этапе Кубка мира в Будапеште и завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Ильгар Мамедов.

"Очень тяжелый день был у ребят - решался вопрос олимпийской лицензии. Со сборной Франции у нас было всего два очка разницы - это практически ничего, все встречи были тяжелыми. Выиграли сначала у сборной Узбекистана в 1/16 финала, потом у сборной Грузии в 1/8 финала, потом у итальянцев за выход в четверку - в это же время сборная Франции проиграла немцам", - рассказал Мамедов.

"В принципе, программу-минимум мы решили, попав в первую четверку, но ребята уже на кураже выиграли у хозяев турнира венгров 45:35, и во встрече за первое место у немцев - 45:43. Конечно, большая радость, шесть лет уже на пьедестале наши саблисты не были", - добавил тренер.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.