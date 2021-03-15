Восемь лет не спустя. ФИФА подозревает Владимира Обухова в употреблении допинга

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает трех российских футболистов в употреблении допинга. Речь идет о делах восьмилетней давности.
Главной фигурой в этом деле является нападающий Владимир Обухов, который выступает за клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов". По сообщению портала "Чемпионат", в его допинг-пробе, взятой на сборе молодежной сборной России в Новогорске в марте 2013 года, были найдены следы метандиенона. Это запрещенное вещество является анаболическим стероидом, который способствует увеличению мышечной массы и укреплению костной системы.
Данные о положительном тесте находились в базах московской антидопинговой лаборатории и были переданы бывшим руководителем лаборатории Григорием Родченковым в октябре 2017 года отделу расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно уведомлению ФИФА в адрес Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении портала, проба Обухова была заявлена в систему ADAMS (онлайн-программа для сбора и хранения данных) как отрицательная. Уже после визита представителей WADA в лабораторию в январе 2019 года агентство пришло к мнению, что оно получило недостоверную информацию, сравнив ее с той, которая имелась у нее от Родченкова.
Сам Обухов на тот момент принадлежал "Спартаку" и находился в аренде в столичном "Торпедо". Борис Игнатьев, занимавший в 2013 году должности вице-президента и спортивного директора "Торпедо", удивлен сообщением о возможном допинге у Обухова.
"Скрытая допинг-проба Обухова - как это вообще может быть возможно? Представьте "Торпедо" в 2013 году. Во-первых, эта команда ни на что не претендовала. О чемпионстве или Кубке России говорить не приходится. Во-вторых, зачем одному игроку из одиннадцати принимать допинг? Один игрок в футболе ничего не решает, в этом просто нет смысла", - сказал Игнатьев в интервью газете "Спорт-Экспресс".
В прошлом сезоне Обухов стал игроком "Ростова". В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей, отдав одну голевую передачу. "Ростов" не получал никаких официальных писем по Обухову, поэтому нам сложно прокомментировать данную ситуацию. <...> Даже если эпизод имел место, то нужно четко обозначать, что речь идет о событии 2013 года, когда футболист являлся игроком "Спартака" и выступал за "Торпедо" на правах аренды. Мы дождемся официальных бумаг, а затем сможем дать более предметный комментарий", - говорится в сообщении "Ростова".
Обухову может грозить пожизненное отстранение
Как сообщили ТАСС в РФС, организация получила из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. В службе коммуникаций РФС ТАСС рассказали, что речь не идет об игроках, которые вызывались в национальные сборные, не назвав при этом фамилий.
"Наказание зависит от того, какое нарушение инкриминируется футболистам. Может быть и пожизненное [отстранение], в зависимости от того, что за нарушение, совершались ли нарушения. Наказание - от предупреждения до пожизненного. Там есть десять разных составов нарушений, за каждое - свое наказание", - сказал ТАСС спортивный юрист Артем Пацев.
"Сейчас дело только о возможном нарушении, поэтому есть очень много разных вариантов. По большинству нарушений базовая санкция тогда была два года. Это средний показатель с учетом того, что нарушение совершалось в первый раз", - добавил он.
Сам Обухов рассказал, что был шокирован новостью о подозрении в употреблении допинга. "Новость из ФИФА стала для меня большим шоком, ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор", - сказал 29-летний игрок порталу "Чемпионат".
Обухов подчеркнул, что готов к полному сотрудничеству с ФИФА. Футболист и его команда юристов уже начали взаимодействовать с РФС, чтобы правильно установить все обстоятельства того случая.
Российские футболисты и допинг
Летом президент WADA Витольд Банька сообщил, что благодаря перепроверки данных московской лаборатории удалось выявить имена более 50 спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила и "чьих дисквалификаций можно ожидать". Ранее на основе перепроверки были дисквалифицированы ряд российских тяжелоатлетов. Еще несколько спортсменов, среди которых биатлонистка Екатерина Глазырина, были временно отстранены от соревнований.
Среди российских футболистов в допинговых скандалах фигурировали и достаточно громкие имена. В 1999 году в крови игрока "Наполи" Игоря Шалимова обнаружили серьезную дозу нандролона. Полузащитника дисквалифицировали на два года, после чего он завершил карьеру.
В 2004-м на год за употребление запрещенного препарата бромантана, который маскирует употребление стероидов, был отстранен от футбола полузащитник "Спартака" и сборной России Егор Титов. Из-за этого футболист не смог поехать на чемпионат Европы 2004 года.
Отбывший 10-месячную дисквалификацию в 2010 году вратарь Артур Нигматуллин и поныне успешно выступает в Российской премьер-лиге. Еще играя в ЦСКА, он был уличен в приеме фуросемида - мочегонного, применяемого обычно или для сгонки веса, или для ускоренного вывода из организма запрещенных стимуляторов.
Последний громкий случай произошел в 2016 году. Финский футболист Роман Еременко, выступавший тогда за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.