Шайбеков назвал плохие результаты "Уфы" причиной ухода с поста гендиректора клуба

"Уфа" во вторник объявила о возвращении на должность генерального директора Шамиля Газизова. Шайбеков был назначен исполнительным директором клуба.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ринат Шайбеков покинул пост генерального директора футбольного клуба "Уфа" в связи с плохими результатами команды. Об этом он сообщил ТАСС.

"Остаюсь в клубе - как и был до этого, буду исполнительным директором, - сказал Шайбеков. - Недолгая работа в качестве гендиректора связана с плохими результатами".

На вопрос о том, какие цели стоят перед новым гендиректором "Уфы", собеседник агентства отметил: "Это лучше спросить у Газизова".

"Уфа" после 22 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков (три победы, пять ничьих, 14 поражений). Отставание от зоны стыковых матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2021/22 составляет три очка, от зоны сохранения места в турнире - 12 очков. В 23-м туре уфимцы 18 марта дома сыграют с "Локомотивом".