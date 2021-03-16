Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 29-летней россиянки. Бюйюкакчай попала в основною сетку турнира через квалификацию. Павлюченкова посеяна на турнире под пятым номером.

В следующем круге Павлюченкова встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Гасановой и украинкой Катариной Завацкой, который состоится в среду.

Павлюченкова располагается на 45-й строчке мирового рейтинга. На ее счету 12 титулов турниров WTA. На каждом из четырех турниров серии Большого шлема она доходила до четвертьфинала, что является для нее высшим достижением.

Бюйюкакчай 31 год. Она занимает 181-е место в мировом рейтинге. В ее активе один титул турнира WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, он был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Его действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.