Матч ЦСКА - "Зенит" и еще семь игр пройдут в 23-м туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Восемь матчей 23-го, последнего перед паузой на игры сборных тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут с 17 по 19 марта. В среду состоятся матчи "Ротор" - "Ростов" (начало - 18:00 мск), ЦСКА - "Зенит" и "Ахмат" - "Арсенал" (обе игры начнутся в 20:00), в четверг - игры "Уфа" - "Локомотив" (17:00 мск), "Спартак" - "Урал" и "Краснодар" - "Динамо" (обе - 19:00 мск), в пятницу - встречи "Сочи" - "Тамбов" и "Рубин" - "Химки" (обе - 19:00 мск).

Изначально матчи 23-го тура РПЛ должны были состояться 20-21 марта, но 30 декабря премьер-лига опубликовала расписание, в котором игры были перенесены на более ранний срок и распределены на три дня вместо двух. Изменения произошли после обращения Российского футбольного союза (РФС) в лигу и клубы, они были сделаны в интересах сборной России и молодежной команды. Как отмечал тогда генеральный секретарь организации Александр Алаев, для союза было принципиально важно обеспечить комфортные условия для национальной команды и ее подготовки. Сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова будет готовиться к матчам отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команд Мальты, Словении и Словакии 18 марта на основном поле ФГБУ "Юг Спорт" с 18 по 22 марта. Игры состоятся 24, 27 и 30 марта в мальтийской деревне Та-Кали, Сочи и Трнаве соответственно. Молодежная сборная России во главе с Михаилом Галактионовым с 17 по 21 марта проведет сбор в Новогорске, после чего отправится на молодежный чемпионат Европы. Игры группового турнира пройдут с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. Россияне проведут все три матча в Венгрии, встречи против команд Исландии, Франции и Дании пройдут 25, 28 и 31 марта в городах Дьёр и Сомбатхей. Матч с "Зенитом" - момент истины для ЦСКА Центральной в туре и одной из ключевых в чемпионской гонке станет игра между ЦСКА и "Зенитом", которые занимают третье и первое места в турнирной таблице РПЛ. После 22 туров отрыв сине-бело-голубых от армейцев составляет четыре очка - в активе петербуржцев 45 очков, у москвичей - 40. В случае домашней победы красно-синие приблизятся к лидеру, ничья позволит "Зениту" сохранить отрыв в пять очков, а если ЦСКА проиграет, отставание от первого места составит восемь очков и для команды под руководством главного тренера Виктора Гончаренко борьба за титул с высокой долей вероятности завершится за восемь туров до конца чемпионата. К матчу команды подходят в не самой оптимальной игровой форме - армейцы проиграли два из трех матчей в РПЛ, уступив на выезде московскому "Локомотиву" (0:2) и тульскому "Арсеналу" (1:2), единственную победу они одержали дома над грозненским "Ахматом" (2:0); сине-бело-голубые также не слишком удачно начали отрезок сезона в чемпионате России после зимней паузы - упущенная домашняя победа над "Ростовом" (2:2) с голом соперника в концовке, выездное поражение от казанского "Рубина" (1:2) с нереализованным пенальти в исполнении Артема Дзюбы на последних секундах игры и крупная победа над "Ахматом" (4:0) на своем поле.

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По состоянию на среду в противостоянии между ЦСКА и "Зенитом" у московской команды есть минимальное преимущество. Из 66 предыдущих матчей в российской истории армейцы выиграли 25, петербуржцы на один меньше, еще 17 встреч завершились вничью. При этом в последний раз красно-синие обыгрывали соперника на своем поле 11 ноября 2018 года, та встреча завершилась со счетом 2:0. После этого команды встречались еще четыре раза - трижды сильнее был "Зенит" (в том числе на поле соперника со счетом 4:0), еще в одной встрече была зафиксирована ничья (1:1). На матче будет работать судейская бригада под руководством Евгения Кукуляка из Калуги. Ему 34 года, с 2004 по 2010 год он на разном уровне играл в футбол - карьера будущего арбитра начиналась в ЦСКА. 17 лет назад он, в том числе, принимал участие в матче чемпионата России среди дублирующих составов против "Зенита" (1:0). В среду на "ВЭБ-Арене" за ЦСКА не сыграют продолжающие восстанавливаться от травм защитники Кирилл Набабкин и Бруно Фукс. Также под вопросом находится участие в игре полузащитника Алана Дзагоева, который не играл с 21 февраля, когда армейцы в 1/8 финала Бетсити - Кубка России обыграли "СКА-Хабаровск" (2:0). При этом на поле, скорее всего, появится вызванный в сборную России защитник Марио Фернандес. В прошлом туре полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову натурализованному бразильцу - ему потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках; позднее стало известно, что Фернандесу диагностировали ушиб. Тренерский штаб "Зенита" во главе с Сергеем Семаком в матче против ЦСКА не сможет рассчитывать на продолжающего восстанавливаться от травмы основного вратаря Михаила Кержакова, которого с разной степенью успешности заменяет Андрей Лунев. Под вопросом находится появление аргентинского игрока группы атаки Себастьяна Дриусси. Вместе с тем, к игре против одного из главных конкурентов вернулся отбывший дисквалификацию защитник и капитан команды Деян Ловрен. Программу тура в среду откроет матч между "Ротором" и "Ростовом", которые занимают 13-е и девятое места в турнирной таблице РПЛ. Одновременно с игрой ЦСКА - "Зенит" начнется встреча идущего 11-м грозненского "Ахмата" и расположившегося на 14-й строчке тульского "Арсенала". "Спартаку" выгодна победа ЦСКА Занимающий второе место в турнирной таблице РПЛ "Спартак" в четверг на "Открытие Банк Арене" примет екатеринбургский "Урал", который располагается на 12-й строчке. Перед этой игрой набравшие 41 очко красно-белые отстают от "Зенита" на четыре очка. В случае осечки петербуржцев в матче с ЦСКА и собственной победы разрыв между лидерами сократится до одного очка. Екатеринбуржцы в 22 турах набрали 26 очков - отрыв от зоны стыковых матчей за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне составляет восемь очков, а отставание от зоны еврокубков - 11.

Несмотря на разрыв по набранным очкам и положительную статистику матчей против "Урала", этого соперника нельзя назвать простым для "Спартака". В 28 предыдущих матчах красно-белые одержали 16 побед при пяти ничьих и семи поражениях. При этом из 10 последних игр екатеринбуржцы выиграли четыре матча при трех ничьих и трех поражениях. Игра 18 марта станет для главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско первой после трехматчевой дисквалификации, в которой он сможет руководить командой с бровки. В предстоящем матче за "Спартак" не сможет сыграть нигерийский полузащитник Виктор Мозес, который отметился голом в победном дерби 22-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1) и спустя несколько минут получил травму. Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов заявил ТАСС, что у игрока диагностировано повреждение боковой связки левого коленного сустава, но допустил возможность того, что он восстановится до перерыва на матчи сборных. Еще один игрок красно-белых нападающий Джордан Ларссон также был заменен из-за травмы в конце игры с "Динамо", но уже во вторник принял участие в тренировке команды. У "Урала" и ее главного тренера Юрия Матвеева перед игрой в Москве нет кадровых проблем. В этот же день состоится матч 15-й и четвертой команд чемпионата России - "Уфы" и "Локомотива". Первые до конца сезона будут пытаться сохранить право играть в премьер-лиге на новый сезон, вторые - занять место как можно выше в зоне еврокубков. Игра в столице Башкортостана станет для домашней команды первой после возвращения в клуб Шамиля Газизова - он был генеральным директором "Уфы" с 2012 по 2020 год, после чего летом ушел в "Спартак" на аналогичную должность. В Москве он проработал до декабря, а затем вернулся в команду, которая в 22 матчах РПЛ потерпела 14 поражений при трех победах и пяти ничьих. Уфимцы подходят к матчу с железнодорожниками с серией из пяти матчей без побед (четыре поражения и ничья), в последний раз они набрали три очка в начале декабря в игре против "Ростова" (1:0). Для "Локомотива" концовка первой части сезона получилась неудачной (два поражения), но после перерыва команда под руководством сербского специалиста Марко Николича одержала три победы подряд. Для команд этот матч станет 16-м в противостоянии, до этого "Уфа" одержала три победы при пяти ничьих и семи поражениях. В последний раз ей удалось обыграть "Локомотив" 15 октября 2017 года, та встреча прошла в столице Башкортостана. В еще одном матче четверга "Краснодар" примет "Динамо". Команды занимают восьмое и седьмое места в турнирной таблице, набрав 34 и 36 очков; от зоны еврокубков южан отделяют три очка, а бело-голубых - одно. Соперники по предстоящей встрече возобновили выступление в РПЛ по-разному: краснодарцы в 22-м туре одержали победу над "Тамбовом", до этого проиграв "Спартаку" (1:6) и сыграв вничью с "Уралом" (2:2). Москвичи, в свою очередь, в начале второй части сезона обыграли "Ахмат" (2:1) и "Тамбов" (2:1), после чего уступили "Спартаку" (1:2). Притязания "Сочи" и "Рубина" на еврокубки Последний перед паузой на игры сборных тур завершится в пятницу двумя матчами, которые пройдут в одно время - идущий пятым "Сочи" примет расположившийся на 16-й строчке "Тамбов", а занимающий шестую позицию "Рубин" на своем поле встретится с "Химками", которые подходят к игре на 10-й позиции. Обе домашние команды набрали по 37 очков, тогда как у их соперников в активе 13 и 32 очка соответственно. Сочинцев и казанцев от четвертого места, которое дает право сыграть в еврокубках в сезоне-2021/22, отделяют не набранные очки, а дополнительные показатели, по которым обе команды уступают "Локомотиву". 24-й тур чемпионата России пройдет уже в следующем месяце, игры будут распределены на три дня. 3 апреля "Ротор" дома сыграет с "Локомотивом", "Краснодар" примет "Ахмат", "Рубин" - "Сочи", а "Динамо" - "Уфу". 4 апреля состоятся встречи "Урал" - "Арсенал", "Тамбов" - ЦСКА и "Ростов" - "Спартак". 5 апреля программа тура завершится игрой между "Зенитом" и "Химками".