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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева внесет изменения в произвольную программу к чемпионату мира

Турнир стартует 22 марта в Стокгольме
Елизавета Туктамышева Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева внесет изменения в произвольную программу перед чемпионатом мира. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Небольшие изменения будут в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас", - сказала Туктамышева.

Также фигуристка рассказала о смене короткой программы перед финалом Кубка России: "Я хотела еще после чемпионата России подойти к Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру фигуристки - прим. ТАСС) и предложить сменить короткую. Я уже подустала от нее, и выступление получилось не самое удачное. В итоге Алексей Николаевич сам предложил мне новую музыку. Конечно, я согласилась, потому что это потрясающая музыка, мы ее чуть-чуть доработали, чтобы она шла на повышение, и мне понравилось".

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).

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Чемпионат мира по фигурному катанию
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