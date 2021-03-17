Фигуристка Туктамышева внесет изменения в произвольную программу к чемпионату мира

Туктамышева призналась, что не волнуется перед чемпионатом мира по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России на чемпионате мира в женском одиночном катании выступят Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Небольшие изменения будут в произвольной. В короткой оставим контент, который есть сейчас", - сказала Туктамышева.

Также фигуристка рассказала о смене короткой программы перед финалом Кубка России: "Я хотела еще после чемпионата России подойти к Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру фигуристки - прим. ТАСС) и предложить сменить короткую. Я уже подустала от нее, и выступление получилось не самое удачное. В итоге Алексей Николаевич сам предложил мне новую музыку. Конечно, я согласилась, потому что это потрясающая музыка, мы ее чуть-чуть доработали, чтобы она шла на повышение, и мне понравилось".

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы (2015), победительницей финала Гран-при (2014/2015) в одиночном катании. В ее активе также серебро и бронза командных чемпионатов мира (2015, 2019).