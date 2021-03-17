Суд арестовал главу трех российских спортивных федераций Власенко по делу о мошенничестве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы по ходатайству СК отправил под стражу члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР), главу Федерации синхронного плавания России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации водного поло России Алексея Власенко, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Власенко арестован на срок до 16 мая", - сказали в суде.

Подробности уголовного дела пока не уточняются. 56-летнему Власенко грозит до 10 лет колонии.

Власенко также является членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входит в бюро Европейской лиги плавания (LEN) и в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.